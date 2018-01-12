В Турции арестован второй подозреваемый в причастности к убийству Карлова

АНКАРА, 12 янв — РИА Новости. Турецкая полиция арестовала второго за сутки подозреваемого в причастности к убийству российского посла в Анкаре Андрея Карлова, сообщает в пятницу агентство Anadolu со ссылкой на Управление полиции Анкары.

Сообщается, что по делу об убийстве посла задержали бывшего сотрудника Управления информационно-коммуникационных технологий Турции. Решением суда Анкары гражданин Турции с инициалами Х.К. арестован. Ему предъявлены обвинения в "соучастии в организации умышленного убийства".

Ранее по подозрению в причастности к убийству Карлова в Турции задержали шесть человек. Среди них трое бывших полицейских, глава издательской группы Guru Medya Хайреддин Айдынбаш и организатор фотовыставки, на которой был убит посол, Мустафа Тимур Озкан.

Накануне турецкие СМИ сообщили об аресте подозреваемого с инициалами В.К.А., который, по данным источников, является членом организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена — FETO — и мог сыграть ключевую роль в организации убийства российского дипломата.

Карлова застрелили 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, его ликвидировали силы безопасности. Карлову было посмертно присвоено звание Героя России.

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