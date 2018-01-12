Канада ужесточила санкции против КНДР

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Канада ужесточила санкционный режим в отношении КНДР, сообщается на сайте канадского министерства иностранных дел.

Режим санкций был приведен в соответствие с положениями резолюции 2397, принятой Советом безопасности ООН 22 декабря. В частности, вводится запрет на поставки и передачу Северной Корее транспортных судов, самолетов и запчастей к ним, а также промышленного оборудования. Кроме того, запрещаются закупку и КНДР продовольствия, сельскохозяйственной продукции, станков, электрооборудования и оборудования для работы с полезными ископаемыми.

Совет безопасности ООН 22 декабря единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций против КНДР в ответ на проведенное страной 29 ноября испытание баллистической ракеты. Документ вводит новые ограничения на поставки сырой нефти и продуктов нефтепереработки, а также требует от всех стран выслать северокорейских трудовых мигрантов в течение 24 месяцев. Резолюция предусматривает и другие рестрикции, касающиеся импорта в КНДР промышленного оборудования, тяжелой техники и транспортных средств, а также закупок основных северокорейских экспортных товаров.