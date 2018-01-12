ВАШИНГТОН, 12 янв — РИА Новости. США приветствуют сокращение Китаем торговли с КНДР, заявил в пятницу Белый дом.

"Администрация (президента США) Дональда Трампа удовлетворена тем, что Китай резко сокращает торговлю с КНДР. Эта мера поддерживает возглавляемые США усилия по оказанию максимального давления на режим в КНДР до тех пор, пока он не откажется от своих незаконных программ, не изменит поведение и не начнет продвигаться к денуклеаризации Корейского полуострова", — говорится в заявлении, поступившем в РИА Новости.

Ранее Китай в рамках выполнения резолюции ООН 2397 объявил о полном прекращении экспорта железа, стали, промышленного оборудования, а также ограничил поставки сырой нефти и нефтепродуктов и ввел запрет на импорт некоторых видов зерновых и сельхозпродукции из КНДР.

Совет Безопасности ООН 23 декабря прошлого года принял новую резолюцию по оказанию давления на Северную Корею в ответ на ее испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15". Документ вводит новые ограничения на поставки сырой нефти и продуктов нефтепереработки, а также требует от всех стран выслать северокорейских трудовых мигрантов в течение 24 месяцев. Резолюция предусматривает и другие рестрикции, касающиеся импорта в КНДР промышленного оборудования, тяжелой техники и транспортных средств, а также закупок основных северокорейских экспортных товаров.