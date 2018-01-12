Эстонский суд оказал пенсионеру-педофилу в досрочном освобождении

ТАЛЛИН, 12 янв – РИА Новости. Тартуский окружной суд не удовлетворил прошение о досрочном освобождении 73-летнего Вячеслава Переходцева, который отбывает заключение в тюрьме за сексуальные преступления против детей. Об этом сообщает Sputnik Эстония.

Переходцев подал прошение в конце минувшего года. Уездный суд не внял его просьбе. Адвокат заключенного обжаловал приговор уездного судьи в окружном суде. Однако там оставили в силе решение коллег из первой инстанции и также отказали пенсионеру-педофилу в условно-досрочном освобождении.

Окружной суд посчитал, что на свободе Переходцев может совершить новые преступления.

По данным следствия, доказанным в ходе судебного разбирательства, Вячеслав Переходцев вступал в интимную близость с девочками в возрасте от 12 до 15 лет. Взамен дети получали от "доброго" старичка деньги, сигареты, золотые украшения, одежду и мобильные телефоны. Переходцев также водил девочек в кафе.

Приглашая жертв к себе домой, Переходцев поил их алкоголем. С одной из них он снял детское порно, которое хранил на своем компьютере.

В 2016 году по совокупности преступлений Переходцева приговорили к шести годам тюрьмы, но поскольку дело рассматривалось в порядке упрощенного производства, то ему назначили окончательное наказание в виде четырех лет.

Срок отбывания наказания престарелого педофила должен закончиться 3 ноября 2019 года. Ранее Переходцев уже наказывался за аналогичные сексуальные преступлениях против детей.

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