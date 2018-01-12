У посольства США в Британии появился восковой Трамп

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Музей мадам Тюссо выставил восковую фигуру президента США Дональда Трампа у строящегося здания посольства США в Лондоне после отмены поездки американского лидера в Великобританию в феврале.

В пятницу Трамп написал в Twitter, что отменил поездку в Великобританию для открытия нового посольства США в Лондоне, объяснив это решение несогласием с действиями предыдущей администрации.

People stand next to the Madame Tussaud's wax figure of President Trump outside the new U.S. Embassy in London, after Trump confirmed he will not travel to the UK to open the new building.

[📷: Yui Mok/PA Images via Getty Images] pic.twitter.com/6AX3XioQ2N — Priya (@thepriyaarora) 12 января 2018 г.

"Трамп отменил свой визит, поэтому мы вмешались! Конечно, это стало неожиданностью для рабочих у посольства", — подписала администрация музея фотографии восковой фигуры, опубликованные в Twitter.

На снимках видно, что восковой президент в черном костюме с красным галстуком стоит на улице рядом с посольством. Фотографии с фигурой американского лидера уже сделали несколько рабочих, строящих здание дипмиссии, и прохожие.

Приглашение королевы Елизаветы Второй посетить Великобританию с госвизитом передала Трампу премьер Великобритании Тереза Мэй во время поездки в Вашингтон в начале 2017 года. После этого порядка двух миллионов британцев подписали петицию с требованием отменить госвизит президента США. Их возмущение вызвали введенные Трампом миграционные запреты.

Trump cancelled his visit so we stepped in! It was certainly a surprise for the workmen at the Embassy. #TrumpVisit pic.twitter.com/L9Olk22XMm — Madame Tussauds (@MadameTussauds) 12 января 2018 г.

Вместе с тем, последнее заявление Трампа не говорит о полной отмене его госвизита в Британию. В канцелярии правительства страны РИА Новости сообщили, что приглашение остается в силе, а детали госвизита будут объявлены позже.