Гройсман предложил России "вернуть" Крым вместе с военной техникой

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости. Премьер Украины Владимир Гройсман в ответ на предложение президента России Владимира Путина вернуть военные корабли и авиатехнику из Крыма украинской стороне предложил российскому президенту вернуть полуостров в состав Украины.

Ранее российский лидер заявил, что Москва готова передать Киеву военные корабли и самолеты из Крыма, хотя техника находится в плачевном состоянии. По его словам, для утилизации не подлежащих транспортировке боеприпасов в Россию могут пригласить украинских специалистов. Президент отметил, что речь идет о десятках кораблей и боевых самолетов. Командующий Военно-морскими силами ВС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко после этого заверил, что украинская военная техника, которая осталась в Крыму, якобы была в рабочем состоянии, решение о ее возвращении будет принимать руководство страны.

"Встречное предложение президенту Российской Федерации: предлагаю вместе с флотом вернуть Крым. Готовы принять в ближайшее время. Я считаю, что я ответил", — заявил премьер в ходе поездки в Донбасс, комментируя журналистам предложение по передаче военной техники.

При этом украинский премьер отвечал на вопрос на русском языке.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума. В ходе голосования 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители полуострова демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".