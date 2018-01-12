МИД России вызвал временного поверенного в делах Швеции

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Временного поверенного в делах Швеции в России Тубиаса Лоренцона вызвали в российский МИД из-за инцидента с российскими диппредставительствами в Стокгольме.

"Ему был заявлен решительный протест в связи с отсутствием адекватной реакции шведских властей на противоправные действия гражданина Швеции Карнюшина в отношении посольства и торгового представительства России в Швеции", — сообщили в дипломатическом ведомстве.

Карнюшин 6 января на легковом автомобиле протаранил шлагбаум на парковке, а затем ворота гаража служебно-жилого здания российского торгового представительства. Два дня спустя, 8 января, уже на грузовике, он повредил главные ворота административного здания торгпредства. Еще через два дня, 10 января, он незаконно проник на территорию посольства, а позже в тот же день повредил оборудование для видеонаблюдения в торгпредстве.

После каждого инцидента Карнюшина задерживала полиция, но через несколько часов его отпускали.

"Внимание временного поверенного в делах Швеции в России было обращено на отстраненную позицию шведских властей в части обеспечения безопасности российских дипломатических представительств. Посольство России в Стокгольме неоднократно обращалось в Министерство иностранных дел Швеции с требованиями об усилении физической безопасности российских дипломатических объектов. Однако никаких конкретных шагов до сих пор предпринято не было", — заявили в МИД.

Российские дипломаты поставили перед шведской стороной вопрос о необходимости "безотлагательного принятия всех надлежащих мер" для защиты помещений дипломатических представительств России в соответствии обязательствами Швеции в рамках Венской конвенции.