Правление СДПГ высказалось за коалиционные переговоры с альянсом Меркель

БЕРЛИН, 12 янв — РИА Новости. Правление Социал-демократической партии Германии (СДПГ) большинством голосов высказалось за коалиционные переговоры с альянсом ХДС/ХСС о формировании нового правительства ФРГ. Об этом сообщило в пятницу агентство DPA со ссылкой на источник в СДПГ.

Из более чем 40 членов правления только шесть проголосовали против начала переговоров. Воздержавшихся не было. Окончательное решение об участии в коалиционных переговорах будет принято 21 января на партийном съезде СДПГ.

Ранее руководство всех партий, которые приняли участие в пятидневных зондирующих консультациях о начале коалиционных переговоров по формированию нового немецкого правительства, рекомендовало приступить к переговорам. Об этом лидеры партий — Ангела Меркель от Христианско-демократического союза (ХДС), Мартин Шульц от СДПГ и Хорст Зеехофер от Христианско-социального союза (ХСС) — заявили в пятницу журналистам.

Новый кабинет министров в ФРГ должен быть сформирован по итогам выборов в бундестаг, состоявшихся 24 сентября. Первоначально Меркель во главе победившего на выборах альянса ХДС/ХСС планировала договориться о коалиции с "Зелеными" и Свободной демократической партией, но переговоры провалились.

В воскресенье, 7 января, стартовали так называемые предварительные переговоры, в рамках которых должно было быть принято решение о готовности ХДС/ХСС и СДПГ вести диалог о создании нового кабмина.

Мартин Шульц, выступая в пятницу на пресс-конференции в штаб-квартире СДПГ в Берлине, назвал итоги зондирующих консультаций "великолепными", а содержание 28-страничного соглашения, подписанного с центристско-консервативным альянсом ХДС/ХСС по результатам работы, "не риторикой, а серьезными договоренностями".

По словам лидера социал-демократов, аналогичной позиции придерживаются "и оба других партнера" — ХДС и ХСС.