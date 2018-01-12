Работники общественного транспорта в Афинах объявили новую забастовку

АФИНЫ, 12 янв — РИА Новости, Геннадий Мельник. Афины в понедельник вновь останутся без общественного транспорта – забастовку объявили работники метро, водители автобусов, трамваев и троллейбусов в знак протеста против правительственного законопроекта с новыми мерами экономии.

В пятницу в Греции уже проходит забастовка сотрудников общественного транспорта, моряков и врачей. Однако если в этот раз работают автобусы, то в понедельник столица останется вообще без общественного транспорта.

Помимо этого трехчасовую забастовку объявили авиадиспетчеры, в связи с чем греческие авиакомпании Aegean и Olympic Air объявили об изменении в расписании 28 международных рейсов и 20 внутренних рейсов и об отмене 13 внутренних рейсов. Полный список опубликован на сайте авиакомпаний.

Парламент в понедельник будет голосовать по пакету законов с новыми мерами, согласованными с кредиторами из ЕС и МВФ в рамках третьей оценки выполнения программы реформ. Он, в частности, ограничивает права на забастовку, расширяет практику проведения аукционов по продаже жилья должников.

Профсоюзы заявили, что правительство бьет по праву трудящихся на забастовку, являющуюся одним из главных прав. Теперь для объявления забастовки первичным профсоюзным организациям необходимо получить поддержку 50% зарегистрированных членов.