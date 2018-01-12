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TI требует подтвердить подлинность решения по "деньгам Януковича"

Сюжет:
Дело Виктора Януковича (172)
17:4212.01.2018
09410
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкБывший президент Украины Виктор Янукович. Архивное фотоБывший президент Украины Виктор Янукович. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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КИЕВ, 12 янв — РИА Новости. Неправительственная организация по борьбе с коррупцией Transparency International потребовала от генпрокуратуры Украины подтвердить или опровергнуть подлинность обнародованного телеканалом "Аль-Джазира" текста ранее засекреченного решения украинского суда, согласно которому были конфискованы 1,5 миллиарда долларов окружения экс-президента Украины Виктора Януковича.

Бывший президент Украины Виктор Янукович. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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"От генерального прокурора Украины требуем немедленно официально прокомментировать обнародованный журналистами "Аль-Джазиры" документ и подтвердить или опровергнуть его подлинность, а также объяснить, с целью защиты какой именно информации этот судебный приговор скрывался от общества более 8 месяцев", — говорится в заявлении на сайте организации.

В апреле 2017 года генпрокуратура Украины заявила о конфискации в доход бюджета государства 1,5 миллиарда долларов окружения Януковича. Конфискация была проведена на основании решения суда в Донецкой области по уголовному делу о деятельности "преступной группировки", которая якобы действовала под руководством бывшего главы государства.

Как пояснили в прокуратуре, в ходе расследования дела "один из членов группировки" заключил сделку со следствием, указав на своих сообщников. Данное судебное решение было засекречено, прокуратура также отказалась называть фамилию признанного виновным фигуранта, ссылаясь на угрозу его безопасности.

Бывший президент Украины Виктор Янукович. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Катарский телеканал "Аль-Джазира" 10 января опубликовал на своем сайте текст якобы копии судебного приговора Краматорского районного суда Донецкой области от 28 мая 2017 года, по которому была проведена конфискация окружения Януковича.

В документе называются фамилии и компании, фигурирующие в схемах по хищению денежных средств. Одной из таких компаний оказалась Investment Capital Ukraine (ICU), председателем совета директоров которой до 2014 года была глава Нацбанка Валерия Гонтарева, а управляющим директором — близкий к нынешнему президенту Украины финансист Макар Пасенюк.

Комментируя эту публикацию в СМИ, заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин заявил, что это судебное решение было засекречено в связи с тем, что следствие в отношении большинства фигурирующий в деле компаний продолжается.

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