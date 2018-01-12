КИЕВ, 12 янв — РИА Новости. Несколько десятков украинских артистов могут попасть в реестр лиц, обязанных платить "военный сбор" за гастроли на территории России, в случае принятия властями Украины решения о внедрении таких ограничительных мер против исполнителей, заявил вице-премьер Вячеслав Кириленко.

В четверг председатель Нацсовета Украины по ТВ сообщил, что совет предлагает Верховной раде рассмотреть возможность введения штрафов в отношении украинских артистов, которые ездят с гастролями в РФ. При этом Кириленко предложил взимать "военный сбор" с гастролирующих в РФ артистов.

Также он предложил во время демонстрации в телевизионном эфире на Украине клипа или концерта таких исполнителей размещать на экране информацию о том, что данный исполнитель гастролирует в "стране-агрессоре".

"Реестра пока нет. Будет принят закон, если будет поддержка в парламенте об украинских исполнителях, которые гастролируют на территории страны-агрессора, я думаю, что как минимум несколько десятков исполнителей после начала действия закона могут попасть в этот реестр", — сказал Кириленко в пятницу в эфире телеканала "112 Украина".

Парламент Украины 5 октября прошлого года принял закон, запрещающий гастроли артистов из РФ, создающих, по мнению Киева, "угрозу национальной безопасности". Документ запрещает проведение гастролей артистов, попавших в "черный список" Минкульта Украины. Документ также устанавливает особые требования к организации гастрольных мероприятий, участниками которых являются граждане РФ.

В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.