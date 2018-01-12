Трамп объяснил слова о "странах-гадюшниках"

Президент США Дональд Трамп во время встречи с конгрессменами по вопросам иммиграционной политики в Вашингтоне. 9 января 2018

Президент США Дональд Трамп во время встречи с конгрессменами по вопросам иммиграционной политики в Вашингтоне. 9 января 2018

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В США разразился скандал вокруг высказывания Дональда Трампа: по утверждению ряда американских СМИ, на встрече с конгрессменами президент пожаловался на засилье мигрантов из "стран-гадюшников".

"Почему мы принимаем всех этих людей, приезжающих из всяких гребаных дыр? К нам должно приезжать больше людей из таких стран, как Норвегия", — цитирует CBS слова, якобы произнесенные Трампом на совещании в Белом доме.

Группа законодателей встретилась с администрацией для того, чтобы предложить президенту компромиссное соглашение (DACA, отсроченные меры в отношении детей-мигрантов), касающееся мигрантов из Гаити, Сальвадора и африканских стран.

В Белом доме не стали отрицать факт такого заявления. В ответ на просьбу журналистов прокомментировать информацию СМИ представитель президентской администрации Радж Шах заявил, что Трамп "всегда будет бороться за американский народ", в отличие от некоторых политиков, которые "отстаивают интересы других стран".

Позиция Трампа

Сам Трамп признал, что использовал на встрече "крепкие выражения", но "по-настоящему жестким" были не его слова, а "бредовое предложение" по DACA. Оно, как считает президент, станет для США шагом назад.

"Цепная миграция и визовые лотереи принесли лишь вред, и США вынуждены принимать большие потоки людей из стран с высоким уровнем преступности. Я бы хотел создать иммиграционную систему, при которой к нам приезжали бы только наиболее достойные и талантливые люди, способные вывести страну на новый уровень. Я хочу, чтобы американцы были в безопасности, и хочу остановить масштабные потоки наркотрафика. Хочу финансировать армию, а не лишать ее финансирования", — написал президент в Twitter.

В последнем он упрекнул демократов, которые хотят "прекратить платить войскам и чиновникам" ради вознаграждения, но для того, чтобы подписать честное соглашение.

"Сначала позаботьтесь об армии и стране", — добавил Трамп.

Sadly, Democrats want to stop paying our troops and government workers in order to give a sweetheart deal, not a fair deal, for DACA. Take care of our Military, and our Country, FIRST! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 января 2018 г.

Роль мигрантов в истории

В мире возмутились высказыванию американского президента. В офисе Верховного комиссара ООН по правам человека высказывание Трампа назвали расистским.

"Это не вопрос о вульгарности языка, это путь на самую ужасную сторону человечества, которая потворствует расизму и ксенофобии, способным разрушить жизни многих людей. Возможно, это единственное самое разрушительное и опасное последствие такого рода комментариев, сделанных крупным политиком", — заявили в ООН.

Представитель Африканского союза Эбба Калондо удивилась словам президента США и напомнила о роли мигрантов в рождении американской нации.

"Учитывая тот исторический факт, что многие американцы прибыли в Соединенные Штаты рабами, это заявление бросает вызов всем принятым нормам поведения. Особенно удивительно, что США остаются мировым примером того, как миграция подарила рождение нации, построенной на прочных ценностях многообразия и возможностей", — сказала Калондо.

Корреспондент NBC News поделилась деталями разговора с послом Гаити в США Полом Алтидором, который, как утверждает журналистка, "решительно осудил" слова Трампа.

Дипломат назвал это заявление "основанным на стереотипах" и сказал, что американский президент "либо неправильно проинформирован, либо плохо воспитан". Также сообщается, что представителя Госдепа вызвали в правительство Гаити для объяснения слов Дональда Трампа.

Бывший президент Мексики Висенте Фокс прокомментировал ситуацию в менее дипломатичном тоне.

"Твой рот — самый грязный гадюшник в мире. На каком основании ты объявляешь, кому в Америке рады, а кому нет? Величие Америки построено на разнообразии, или ты забыл о своих мигрантских корнях, Дональд?" — сказал экс-политик.

Приоритеты Трампа

Ужесточение миграционной политики было одной из главных тем предвыборной кампании Трампа и остается в числе приоритетов его администрации. В частности, ранее Верховный суд США разрешил Белому дому полную реализацию всех положений указа, запрещающего гражданам отдельных стран въезд на территорию США.

С октября в этом списке находятся уроженцы Венесуэлы, КНДР и Чада. В перечне также фигурируют граждане Ирана, Йемена, Ливии, Сирии и Сомали. Из первоначального списка убрали Судан и Ирак.