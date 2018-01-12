В ДНР с начала года четыре человека погибли при обстреле силовиков

ДОНЕЦК, 12 янв — РИА Новости. Четыре человека погибли и 13 получили ранения в самопровозглашенной Донецкой народной республике с начала года из-за боевых действий, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.

"С 1 по 11 января 2018 года на территории Донецкой народной республики в результате вооруженной агрессии со стороны Украины ранения получили 13 человек, 11 из которых военнослужащие. С 1 по 12 января погибли четыре военнослужащих республики", — сказал представитель ведомства.

В аппарате омбудсмена добавили, что в 2017 году на территории ДНР из-за боевых действий погибли 278 человек, в том числе двое детей.

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