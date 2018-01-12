В Великобритании задержали женщину по подозрению в планировании терактов

ЛОНДОН, 12 янв — РИА Новости, Мария Табак. Молодая британка, прилетевшая в Лондон из столицы Эфиопии, задержана в аэропорту Хитроу по подозрению в планировании терактов, говорится в сообщении Скотланд-Ярда.

"Сотрудники контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда сегодня, 12 января, арестовали в аэропорту Хитроу 27-летнюю женщину. Гражданка Великобритании прибыла рейсом из Аддис-Абебы и была арестована по подозрению в подготовке терактов", — говорится в сообщении.

Задержанная доставлена в полицейский участок на юге Лондоне и остается под стражей.