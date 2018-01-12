Разведка ЛНР зафиксировала технику силовиков у линии соприкосновения

Ситуация в ДНР и ЛНР. Январь 2018 (87)

ЛУГАНСК, 12 янв — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала артиллерию и другое запрещенное минскими договоренностями вооружение украинских силовиков в районе шести населенных пунктов у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу на брифинге и.о. начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.

"Наша разведка продолжает выявлять вдоль линии боевого соприкосновения наличие вооружения и военной техники ВСУ, запрещенных минскими соглашениями", — заявил Филипоненко.

По данным оборонного ведомства, в районе населенного пункта Счастье, подконтрольного украинским силовикам, зафиксированы две самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" калибром 122 миллиметра, у Попасной, Калиново, Троицкого, Крымского, Луганского — позиции минометных батарей и БМП-2.

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