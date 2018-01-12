Жесты доброй воли Путина не лишены сочувствия к Киеву, считают эксперты

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Комментарии в оправдание отдыхающего на Мальдивах украинского президента Петра Порошенко, заявления о передаче военных кораблей из Крыма на Украину и надежда на нормализацию отношений с Киевом со стороны президента РФ Владимира Путина демонстрируют сочувствие, но не лишены иронии, считают опрошенные РИА Новости политологи.

В четверг на встрече с главами российских печатных и интернет-СМИ и информагентств Путин выступил в защиту своего украинского коллеги Порошенко, подвергшегося общественной критике за отдых на Мальдивах в новогодние праздники, в то время как на Донбассе сохранялась непростая ситуация. Президент отметил, что не видит ничего зазорного в том, чтобы глава государства выезжал с семьей на отдых за границу, тем более что Порошенко является богатым человеком.

В этот же день Путин выразил готовность России помочь осуществить перевозку украинской военной техники из Крыма обратно на Украину, в Одессу. В пятницу его пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя такое решение Путина, назвал это "жестом доброй воли" по отношению к Украине.

Также в четверг Путин обратил внимание журналистов на то, что рост торгового оборота между Россией и Украиной свидетельствует о восстановлении отношений двух государств. Он добавил, что надеется на нормализацию этих отношений сразу после решения проблемы на Донбассе.

Тонкий юмор



Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин полагает, что смягчение тона главы государства по отношению к Киеву продиктовано личным сочувствием Путина к Порошенко, который недавно получил отказ в финансировании подконтрольного ему государства как от Европейского союза, так и от Международного валютного фонда. Политолог даже не исключает вероятности того, что действующего украинского лидера может постигнуть участь его предшественника Виктора Януковича.

"Я так понимаю, наш президент просто решил не сыпать соль на раны Петру Порошенко, а проявить просто гражданское, христианское милосердие. Понимаете, здесь могут быть простые человеческие чувства", — заявил Мухин.

Его коллега, президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов в свою очередь увидел в речах Путина долю иронии. Эксперт объяснил это тем, что Путин учитывает обвинения в адрес Порошенко со стороны украинцев, связанные с подписанием Минских соглашений, которые, по мнению некоторых украинцев, противоречат их национальным интересам.

"В случае с президентом есть определенная доля иронии. Путин, на словах подчеркивая свое благожелательное отношение к Порошенко, тем самым слегка подтрунивает над ним, на мой взгляд", — заметил Ремизов.

Он также добавил, что не видит серьезных изменений в риторике Москвы по украинскому вопросу. По мнению эксперта, российский президент последовательно выражает благонамеренность в отношении Киева на протяжении последних двух лет.

Выбор двух стран

Политологи также считают, что нормализация отношений между Россией и Украиной напрямую зависит от президентских выборов в обеих странах. Ремизов предположил, что "жесты доброй воли" со стороны Путина связаны с рисками нового обострения ситуации на Донбассе в период российской предвыборной кампании 2018 года.

"Если военное обострение на Донбассе будет иметь место, то Россия будет вынуждена на него, на мой взгляд, отвечать довольно жестко. Соответственно в преддверии этих жестких ответов не помешает парочка жестов доброй воли", — пояснил эксперт.

Мухин в свою очередь связывает возможность нормализации отношений Москвы и Киева со сменой украинского руководства, которое должны состояться в 2019 году. "С нынешним руководством страны договориться будет крайне сложно, я бы даже сказал невозможно", — подчеркнул политолог. Последний тезис разделяет и Ремизов, который считает, что Украина четко обозначила свой жесткий антироссийский курс на ближайшие 10-15 лет, который не позволит нормализовать отношения.

Больший оптимизм в отношении будущего российско-украинских отношений выразил председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин. Он обратил внимание на позицию украинского народа, большая часть которого желает нормализации отношений с РФ.

"Кто бы ни стал руководителем, кто бы ни возглавил Украину, кто бы ни выиграл следующие президентские и парламентские выборы, в любом случае политики должны ориентироваться на мнение граждан и мнение крупного и среднего бизнеса украинского, который собственно кормит страну", — напомнил политолог. Он отметил, что если какому-либо украинскому политику удастся реализовать запрос общества на урегулирование отношений с Россией, он получит очень серьезную поддержку.

Экономические мотивы

По мнению Мухина, в российском обществе, напротив, присутствует негативный настрой относительно украинского вопроса. Эксперт считает, что резкие действия против Украины могли бы положительно отразиться на уровне поддержки Путина как кандидата на выборах. Тем не менее, Путин идет против существующих трендов, и Россия будет и дальше наращивать товарооборот с украинской стороной, заявил политолог.

Костин отметил, что наращивание товарооборота выгодно в первую очередь и Украине, которая не может другими способами заместить объем торговли с Россией. "Украина дорого заплатила за попытки полностью отказаться от сотрудничества с Россией, она заплатила за это падением уровня жизни, она заплатила за это экономическим кризисом, на сегодняшний день, это уже всем даже на Украине стало очевидно, что без сотрудничества с Россией – развитие экономики, экономический рост на Украине невозможен", — сказал он.

При этом эксперт подчеркнул, что политика — это "концентрированная экономика", а значит упрочнение экономических связей неизбежно приведет к улучшению дипломатических и межгосударственных отношений.