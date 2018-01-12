РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Жесты доброй воли Путина не лишены сочувствия к Киеву, считают эксперты

Сюжет:
Реакция на события на Украине. Январь 2018 (27)
16:3412.01.2018
(обновлено: 16:39 12.01.2018)
4858153
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями российских печатных СМИ и информационных агентств в редакции газеты Комсомольская правда. 11 января 2018Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями российских печатных СМИ и информационных агентств в редакции газеты Комсомольская правда. 11 января 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Комментарии в оправдание отдыхающего на Мальдивах украинского президента Петра Порошенко, заявления о передаче военных кораблей из Крыма на Украину и надежда на нормализацию отношений с Киевом со стороны президента РФ Владимира Путина демонстрируют сочувствие, но не лишены иронии, считают опрошенные РИА Новости политологи.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Кремль назвал "жестом доброй воли" готовность вернуть Украине технику
В четверг на встрече с главами российских печатных и интернет-СМИ и информагентств Путин выступил в защиту своего украинского коллеги Порошенко, подвергшегося общественной критике за отдых на Мальдивах в новогодние праздники, в то время как на Донбассе сохранялась непростая ситуация. Президент отметил, что не видит ничего зазорного в том, чтобы глава государства выезжал с семьей на отдых за границу, тем более что Порошенко является богатым человеком.

В этот же день Путин выразил готовность России помочь осуществить перевозку украинской военной техники из Крыма обратно на Украину, в Одессу. В пятницу его пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя такое решение Путина, назвал это "жестом доброй воли" по отношению к Украине.

Также в четверг Путин обратил внимание журналистов на то, что рост торгового оборота между Россией и Украиной свидетельствует о восстановлении отношений двух государств. Он добавил, что надеется на нормализацию этих отношений сразу после решения проблемы на Донбассе.

Тонкий юмор

Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями российских печатных СМИ и информационных агентств в редакции газеты Комсомольская правда. 11 января 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Военный эксперт: для Украины возврат техники из Крыма – неплохой вариант
Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин полагает, что смягчение тона главы государства по отношению к Киеву продиктовано личным сочувствием Путина к Порошенко, который недавно получил отказ в финансировании подконтрольного ему государства как от Европейского союза, так и от Международного валютного фонда. Политолог даже не исключает вероятности того, что действующего украинского лидера может постигнуть участь его предшественника Виктора Януковича.

"Я так понимаю, наш президент просто решил не сыпать соль на раны Петру Порошенко, а проявить просто гражданское, христианское милосердие. Понимаете, здесь могут быть простые человеческие чувства", — заявил Мухин.

Его коллега, президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов в свою очередь увидел в речах Путина долю иронии. Эксперт объяснил это тем, что Путин учитывает обвинения в адрес Порошенко со стороны украинцев, связанные с подписанием Минских соглашений, которые, по мнению некоторых украинцев, противоречат их национальным интересам.

"В случае с президентом есть определенная доля иронии. Путин, на словах подчеркивая свое благожелательное отношение к Порошенко, тем самым слегка подтрунивает над ним, на мой взгляд", — заметил Ремизов.

Он также добавил, что не видит серьезных изменений в риторике Москвы по украинскому вопросу. По мнению эксперта, российский президент последовательно выражает благонамеренность в отношении Киева на протяжении последних двух лет.

В целости и сохранности
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
В целости и сохранности

Выбор двух стран

Корабли в Стрелецкой бухте Севастополя
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Военный эксперт оценил состояние украинской техники в Крыму
Политологи также считают, что нормализация отношений между Россией и Украиной напрямую зависит от президентских выборов в обеих странах. Ремизов предположил, что "жесты доброй воли" со стороны Путина связаны с рисками нового обострения ситуации на Донбассе в период российской предвыборной кампании 2018 года.

"Если военное обострение на Донбассе будет иметь место, то Россия будет вынуждена на него, на мой взгляд, отвечать довольно жестко. Соответственно в преддверии этих жестких ответов не помешает парочка жестов доброй воли", — пояснил эксперт.

Мухин в свою очередь связывает возможность нормализации отношений Москвы и Киева со сменой украинского руководства, которое должны состояться в 2019 году. "С нынешним руководством страны договориться будет крайне сложно, я бы даже сказал невозможно", — подчеркнул политолог. Последний тезис разделяет и Ремизов, который считает, что Украина четко обозначила свой жесткий антироссийский курс на ближайшие 10-15 лет, который не позволит нормализовать отношения.

Больший оптимизм в отношении будущего российско-украинских отношений выразил председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин. Он обратил внимание на позицию украинского народа, большая часть которого желает нормализации отношений с РФ.

"Кто бы ни стал руководителем, кто бы ни возглавил Украину, кто бы ни выиграл следующие президентские и парламентские выборы, в любом случае политики должны ориентироваться на мнение граждан и мнение крупного и среднего бизнеса украинского, который собственно кормит страну", — напомнил политолог. Он отметил, что если какому-либо украинскому политику удастся реализовать запрос общества на урегулирование отношений с Россией, он получит очень серьезную поддержку.

Экономические мотивы

Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями российских печатных СМИ и информационных агентств в редакции газеты Комсомольская правда. 11 января 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Путин не считает зазорным то, что главы государств отдыхают за границей
По мнению Мухина, в российском обществе, напротив, присутствует негативный настрой относительно украинского вопроса. Эксперт считает, что резкие действия против Украины могли бы положительно отразиться на уровне поддержки Путина как кандидата на выборах. Тем не менее, Путин идет против существующих трендов, и Россия будет и дальше наращивать товарооборот с украинской стороной, заявил политолог.

Костин отметил, что наращивание товарооборота выгодно в первую очередь и Украине, которая не может другими способами заместить объем торговли с Россией. "Украина дорого заплатила за попытки полностью отказаться от сотрудничества с Россией, она заплатила за это падением уровня жизни, она заплатила за это экономическим кризисом, на сегодняшний день, это уже всем даже на Украине стало очевидно, что без сотрудничества с Россией – развитие экономики, экономический рост на Украине невозможен", — сказал он.

При этом эксперт подчеркнул, что политика — это "концентрированная экономика", а значит упрочнение экономических связей неизбежно приведет к улучшению дипломатических и межгосударственных отношений.

Морські кици
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Морські кици
Комментировать
В мире
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
ekranina
Владимир Владимирович сочувствует не Киеву а народу Украины.
16:38
12.01.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена