Президентские выборы начались в Чехии

ПРАГА, 12 янв – РИА Новости, Александр Куранов. Первый тур президентских выборов начался в Чехии в пятницу в 14.00 по местному времени (16.00 мск).

© AP Photo / Petr David Josek Процедура выборов президента Чехии

"Голосование на всех выборах в Чехии традиционно проходит в течение двух дней, в пятницу оно продлится до 22.00, в субботу пройдет с 8.00 до 14.00", — сообщил РИА Новости председатель избирательной комиссии в небольшом городе Велтрусы неподалеку от Праги Лукаш Когоут, добавив, что ожидает участие избирателей на уровне предыдущих выборов главы государства в 2013 году – 50-60%.

Ровно в 14.00 Когоут открывает двери избирательного участка и впускает первых участников голосования. Всего к этому времени у дверей собрались около десяти человек, в основном, старшего возраста, а также, судя по внешнему виду, строительные рабочие, уже завершившие смену.

В качестве кандидатов в президенты зарегистрированы девять человек. Согласно последнему опросу общественного мнения, проведенному в начале января, главными претендентами на победу являются действующий глава страны Милош Земан, получивший поддержку 45,5% респондентов, и экс-председатель Академии наук Йиржи Драгош, за кандидатуру которого высказались 27,2% опрошенных. Третью позицию занял предприниматель и автор песенных текстов Михал Горачек — 10,2%, а остальные претенденты получили от 1 до 5% голосов.

Интрига второго тура

По мнению чешских политологов, победитель выборов определится лишь по итогам второго тура, который намечен на 26-27 января, в нем примут участие два кандидата, набравшие больше голосов по итогам первого тура.

Лидеры правых партий, а также некоторые кандидаты в президенты намерены в случае выхода во второй тур Земана и Драгоша призвать своих сторонников голосовать за экс-главу Академии наук, поскольку считают Земана чересчур пророссийским и прокитайским политиком, скептически настроенным к Евросоюзу и излишне подогревающим страсти в республике на почве возможного появления беженцев из мусульманских стран.

Незавышенные ожидания

Староста Велтрус Филип Волак сказал РИА Новости, что, несмотря на интригу второго тура, простые граждане не ждут от смены главы государства особенных изменений для себя лично.

"Думаю, что в случае смены главы государства могут произойти некоторые изменения в политике на высшем уровне, но вряд ли они каким-то образом коснутся простых граждан или жизни в таких городах, как наш", — пояснил Волак. Гораздо большее влияние на жизнь населения оказывают, по его словам, выборы в парламент или в местные органы самоуправления.

"Никаких особенных мер, вроде привлечения дополнительных сил полиции, в городе к выборам не предпринималось. У нас жители спокойные и законопослушные", — подытожил староста.

Первые проголосовавшие уже выходят с избирательного участка. На вопрос, кому они отдали предпочтение, некоторые на правах анонимности односложно отвечают, что Земану. Один молодой человек назвал Горачека. Фамилии Драгоша и других кандидатов в первые минуты после начала голосования не была упомянута ни разу.