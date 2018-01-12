Новый премьер Польши поддержал решение о запрете торговли по воскресеньям

ВАРШАВА, 12 янв – РИА Новости. Новый премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что поддерживает решение о запрете торговли по воскресеньям.

В конце ноября сейм Польши принял закон о запрете торговли по воскресеньям. Закон будет введен в действие постепенно с переходным периодом – с марта 2018 до января 2020 года.

"Подобные ограничения существуют в некоторых странах Евросоюза. Наш случай не является каким-то исключительным. В очень развитых странах есть такие ограничения — во Франции, Германии, Италии — такие ограничения есть", — заявил премьер журналистам в пятницу.

Он отметил, что жители Польши из-за запрета торговли по воскресеньям не пострадают, так как в законе предусмотрены исключения, в частности для аптек, заправок, булочных и некоторых других торговых объектов.

"Это понятные исключения, похожие на те, что существуют в других странах", — пояснил премьер.

Переходный период начнется в марте 2018 года. С этого момента магазины могут быть открыты только в первое и последнее воскресенье месяца. В 2019 году магазины будут открыты только в последнее воскресенье месяца, а с 2020 года вступит в силу полный запрет на торговлю по воскресным дням.

Этот закон вызвал критику некоторых польских парламентариев, которые опасаются, что он подорвет торговлю в восточных приграничных регионах страны. Они напоминают, что только жители Белоруссии оставляют в польских магазинах более 100 миллионов евро.