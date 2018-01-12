Трамп объяснил свои слова о "странах-гадюшниках"

МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после того, как его раскритиковали за слова о "странах-гадюшниках", признал, что использовал жесткие выражения, но подчеркнул, что инициативы, выдвинутые на встрече по проблеме мигрантов, были еще жестче.

Группа сенаторов побывала в Белом доме, чтобы предложить президенту компромиссное соглашение, касающееся мигрантов из Гаити, Сальвадора и стран Африки. В ответ Трамп заявил, что США не нужны мигранты из "стран-гадюшников". Это высказывание вызвало возмущение по всему миру, в ООН слова американского президента сочли расистскими.

Трамп признал, что на заседании по DACA (программа, которая отсрочила депортацию тысяч незаконных мигрантов, приехавших в США в детском возрасте) высказался жестко. "Но что действительно жестко — это выдвинутое бредовое предложение, большой шаг назад по DACA", — написал он в Twitter.

При этом Трамп в очередной раз упрекнул Демпартию, которая, по его словам, хочет "прекратить платить нашим войскам и чиновникам" ради того, чтобы DACA получила большее вознаграждение, а не справедливую сделку. "Позаботьтесь о наших войсках и о нашей стране!" — призвал он.