В ЛНР заявили, что ВСУ активизировали в Донбассе разведку беспилотниками

Ситуация в ДНР и ЛНР. Январь 2018 (87)

ЛУГАНСК, 12 янв — РИА Новости. Украинские силовики активизировали использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу на брифинге и.о. начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Михаил Филипоненко.

"На текущей неделе украинское командование усилило разведку с использованием беспилотных летательных аппаратов на нескольких участках линии боевого соприкосновения", — сообщил Филипоненко.

Народной милицией зафиксировано использование БПЛА украинскими силовиками по направлениям Смелое-Зимогорье, Трехизбенка-Войтово, Вергулевка-Троицкое.