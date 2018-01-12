В Германии предварительно договорились о новом правительстве

БЕРЛИН, 12 янв — РИА Новости. Все партии, которые приняли участие в пятидневных зондирующих консультациях о старте коалиционных переговоров по формированию нового немецкого правительства, рекомендовали приступить к переговорам.

Об этом лидеры партий — Ангела Меркель от Христианско-демократического союза (ХДС), Мартин Шульц от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и Хорст Зеехофер от Христианско-социального союза (ХСС) — заявили журналистам утром в пятницу.

Новый кабинет министров в ФРГ должен быть сформирован по итогам выборов в бундестаг, состоявшихся 24 сентября. Первоначально Меркель во главе победившего на выборах альянса ХДС/ХСС планировала договориться о коалиции с "Зелеными" и Свободной демократической партией, но переговоры провалились. В воскресенье, 7 января, стартовали так называемые предварительные переговоры, в рамках которых должно было быть принято решение о готовности ХДС/ХСС и СДПГ вести диалог о создании нового кабмина.

Принятое в пятницу, 12 января, решение носит характер рекомендации, так как, как заявил ранее лидер СДПГ Шульц, окончательную ясность в вопросе для социал-демократов должен принять партийный съезд, который состоится 21 января. Именно съезд должен дать или не дать мандат руководству партии во главе с Шульцем на участие в коалиционных переговорах.

Великолепные итоги

Сам Шульц, выступая на пресс-конференции в штаб-квартире СДПГ в Берлине, назвал итоги зондирующих консультаций "великолепными", а содержание 28-страничного соглашения, подписанного с центристско-консервативным альянсом ХДС/ХСС по результатам работы, "не риторикой, а серьезными договоренностями". По словам лидера социал-демократов, аналогичной позиции придерживаются "и оба других партнера" — ХДС и ХСС.

Шульц подчеркнул, что участники переговоров от СДПГ намерены обратиться к партийным органам "рекомендовать съезду дать мандат руководству партии на ведение переговоров о формировании коалиционного правительства".

Христианско-демократический союз единогласно поддерживает соглашение по итогам зондирующих переговоров с социал-демократами о формировании нового кабмина ФРГ, рекомендует начать коалиционные переговоры с целью создания стабильного правительства большинства, заявила на пресс-конференции и лидер альянса ХДС/ХСС, действующий канцлер Ангела Меркель. Вместе с тем она подчеркнула, что консервативные центристы "с уважением относятся к решению, которое должно быть принято на партийном съезде СДПГ". При этом Меркель считает, что "эта бумага (соглашение по итогам зондирования — ред.) содержит компромиссы, как это и должно быть". Сами консультации канцлер назвала "интенсивными, серьезными и глубокими".

Глава ХСС и баварский премьер-министр Хорст Зеехофер также пожелал "успехов на съезде" Мартину Шульцу и вновь высказал пожелание, чтобы правительство было сформировано до начала апреля. Ранее Зеехофер заявлял, что указанные сроки до католической Пасхи, которая отмечается в этом году 1 апреля, могут быть не соблюдены из-за календарных праздников в феврале и марте, а также из-за того, что ХДС и ХСС также намерены утвердить решение о начале коалиционных переговоров в партийных органах.

Содержание соглашения

По словам Меркель, стороны договорились "ускорить инвестиции в транспорт, в строительство жилья, в реформу энергетики и строительство сетей, а также в дигитализацию, но не только путем развития сетей, а также и путем привлечения школ, дополнительного образования". Причем взаимодействие в этой области будем охватывать всю сферу "от высших учебных заведений до профессионального образования", пояснила канцлер.

Важным пунктом соглашения, по словам Меркель, стало создание "функционального государства, которое способно поддерживать сплоченность общества". В частности, между участниками зондирующих консультаций достигнута договоренность о создании новых 15 тысяч рабочих мест в полиции на федеральном и земельном уровнях, дополнительных двух тысяч мест в судебных органах, а также о регулировании приема беженцев и их интеграции в немецкое общество. По словам Меркель, по последнему блоку тем участники провели "сложную дискуссию", так как вопрос имеет "социальное измерение, речь идет о социальной безопасности в общем смысле" и касается вопросов пенсии и ухода".

Еще одним существенным пунктом стал вопрос о роли Германии в мире. По словам канцлера, стороны сошлись во мнении, что Европа должна быть призвана к сплоченности и единству, для этого необходим поиск новых путей сотрудничества с Францией.

Окончательная версия

Текст окончательного соглашения по итогам зондирующих консультаций ХДС, ХСС и СДПГ выложен в пятницу на сайтах партий в открытом доступе. В преамбуле говорится, что итоги выборов в бундестаг 24 сентября "демонстрируют, что многие люди были недовольны". Участники переговоров заявили, что "сделают соответствующие выводы", хотят "гарантировать сохранение всего хорошего, однако и иметь смелость к обновлению и изменению", бороться с актуальными проблемами, работать над "стабильностью и сплоченностью, а также над обновлением и безопасностью в нашей стране".

Среди основных целей работы в рамках возможного правительства указано осуществление "нового прорыва в европейской политике, укрепление социальной сплоченности в нашей стране и преодоление имеющихся разрывов". Кроме того, возможное правительство будет нацелено на "укрепление нашей демократии, обеспечение возможностей и безопасности для людей, поддержку семей и предоставление равных возможностей в сфере образования". Среди целей также указано "обновление страны, поддержка инвестиций в будущее и инноваций для развития благосостояния и сохранения мировой динамики, цифровая реформа в экономике, сфере занятости в обществе для всех людей".

Также участники заявили, что хотят продолжать активную политику в области развития, "внести еще больший вклад в улучшение условий жизни и возможностей по всему миру".

"Мы хотим создать стабильное и работоспособное правительство, которое действует правильно. Мы придерживаемся при этом политического стиля, который базируется на общественных дебатах, демонстрирует разногласия и таким образом способствует укреплению демократии", — говорится в документе.

Тема беженцев и миграции

По теме беженцев и миграции в ФРГ в соглашении по итогам зондирующих консультаций сказано, что участники переговоров намерены "продолжать прилагать усилия, направленные на регулирование и ограничение миграционного движения в Германию и Европу в целом в зависимости от способности общества к интеграции", чтобы ситуация 2015 года больше не повторилась.

В 2015 году на территории Германии были зарегистрированы около одного миллиона беженцев и мигрантов, многие из них не имели при себе документов. Данная ситуация привела к росту правых настроений в немецком обществе, отразившихся на выборах в бундестаг в 2017 году. В результате голосования альянс ХДС/ХСС и СДПГ потеряли голоса избирателей, а в парламент впервые прошла правая партия "Альтернатива для Германии".

Переговорщики договорились ограничить прием беженцев до 180-220 тысяч человек в год и снять полный запрет на воссоединение семей беженцев. При этом число беженцев, прибывающих в рамках воссоединения семей, будет ограничено 1 тысячей человек в месяц.

При этом в целях обеспечения Германии "квалифицированной международной рабочей силой" участники консультаций заявили о намерении "согласовать закон о привлечении рабочей силы из-за рубежа".