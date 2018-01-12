Учительница в США пригрозила подростку судом Линча

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Преподавателя школы в штате Огайо заподозрили в расизме после того, как женщина отругала одного из учащихся, сообщает New York Post.

Инцидент произошел еще в декабре, однако руководство окружных школ штата прокомментировало ситуацию только сейчас. По словам матери 13-летнего мальчика, учительница пригрозила линчевать ее сына, если он не начнет заниматься надлежащим образом.

Окружные власти заявили, что преподаватель "напортачила", но подростка обидеть не хотела. Школьное руководство отметило растущее количество подобных инцидентов в округе и объяснило это "общей неграмотностью" отдельных педагогов, с которыми пообещало провести воспитательную работу. Мать мальчика настаивает на том, чтобы учительницу отстранили от работы.

Суд Линча — убийство подозреваемого в преступлении или нарушении устоев общества без проведения суда и следствия — практиковался в США в отношении афроамериканцев после Гражданской войны. Считается, что последний случай линчевания темнокожего американца произошел в 1981 году.