В Анкаре заявили о нейтрализации более семи тысяч террористов за год

АНКАРА, 12 янв – РИА Новости, Алена Палажченко. Турецкие силы безопасности нейтрализовали в 2017 году более 7016 членов террористических организаций, говорится в полученном РИА Новости годовом отчете генштаба ВС Турции в пятницу.
Отмечается, что в рамках борьбы с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO) в военном ведомстве за год были отстранены от работы 9236 сотрудников, 5399 арестованы.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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