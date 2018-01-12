В Анкаре заявили о нейтрализации более семи тысяч террористов за год

АНКАРА, 12 янв – РИА Новости, Алена Палажченко. Турецкие силы безопасности нейтрализовали в 2017 году более 7016 членов террористических организаций, говорится в полученном РИА Новости годовом отчете генштаба ВС Турции в пятницу.

"За 2017 год были нейтрализованы 7016 террористов, из них 3777 членов "Исламского государства" * и 3239 членов (запрещенной в Турции) Рабочей партии Курдистана. При попытке незаконного перехода границы задержаны 439 195 человек", — говорится в документе.

Отмечается, что в рамках борьбы с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO) в военном ведомстве за год были отстранены от работы 9236 сотрудников, 5399 арестованы.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Подробнее о проповеднике Фетхуллахе Гюлене читайте в справке ria.ru >>