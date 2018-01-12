Путин обсудил с постоянными членами Совбеза ситуацию в Корее

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами российского Совета безопасности ситуацию в Корее, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В ходе совещания состоялся также обмен мнениями по ситуации на Корейском полуострове в свете недавних прямых контактов представителей КНДР и Республики Корея", — сообщил пресс-секретарь.

Кроме того, "состоялся подробный разговор по текущим социально-экономическим вопросам внутрироссийской повестки дня ", сказал Песков.

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь совета Николай Патрушев и его заместитель Рашид Нургалиев, главы МИД Сергей Лавров, МВД Владимир Колокольцев, Минобороны Сергей Шойгу и ФСБ Александр Бортников, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.