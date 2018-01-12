Турция не приблизится к ЕС, пока не освободит журналистов, заявил Юнкер

БРЮССЕЛЬ, 12 янв – РИА Новости, Владимир Добровольский. Турция не приблизится к Евросоюзу, пока не отпустит на свободу журналистов, находящихся в тюрьмах страны, заявил председатель ЕК Жан-Клод Юнкер.

"Я считаю, что отношения с Турцией очень важны для всего Евросоюза. Но напомню, я уже говорил это, что Турция гигантскими шагами отдаляется от своих прежних европейских амбиций. Посмотрим, какого прогресса Турция добьется в ближайшие месяцы. Но не будет никакого прогресса, пока в турецких тюрьмах будут оставаться журналисты", — сказал Юнкер журналистам на пресс-конференции в Болгарии. Пресс-конференция транслируется службами ЕК.

Отношения ЕС и Турции ухудшились после вооруженной попытки переворота в стране — Евросоюз раскритиковал последовавшую реакцию турецких властей, массовые аресты и другие меры Анкары и приостановил подготовку к открытию новых глав переговорного досье о вступлении Турции в Евросоюз. Особенно обострились отношения Турции с Австрией, которая настаивает на прекращении переговоров о вступлении страны в организацию, и с Германией, заявившей о пересмотре экономической политики в отношении Анкары, кредитных и инвестиционных программ из-за ареста правозащитников в Турции.