Премьер Украины посетит линию соприкосновения в Донбассе

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который в пятницу приехал в подконтрольный Киеву Мариуполь в Донбассе, выразил намерение посетить пункт пропуска украинских силовиков на линии соприкосновения.

"Сегодня я в Мариуполе. Это первая в этом году моя рабочая поездка. Поеду на КПП, посмотрю, в каких условиях люди переезжают через линию разграничения. Отношение к людям и условия должны быть человеческими! Также посещу больницу", — написал премьер в Twitter.

По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными властям Украины территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска. В Донецкой области на линии соприкосновения действует четыре пункта пропуска.