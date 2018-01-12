В ЛНР заявили, что силовики 13 раз за неделю нарушили перемирие в Донбассе

Ситуация в ДНР и ЛНР. Январь 2018 (85)

Последствия обстрела со стороны ВСУ поселка Красный Яр в пригороде Луганска. 6 декабря 2017

Последствия обстрела со стороны ВСУ поселка Красный Яр в пригороде Луганска. 6 декабря 2017

ЛУГАНСК, 12 янв — РИА Новости. Украинские силовики 13 раз нарушили режим тишины в Донбассе за минувшую неделю, выпустив по территории самопровозглашенной Луганской народной республики 368 снарядов, мин и гранат, заявил в пятницу на брифинге и.о. начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.

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Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря. Однако стороны продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.

"В целом за минувшую неделю украинские силовики 13 раз нарушили режим прекращения огня. Всего по территории республики было выпущено 368 снарядов, мин и гранат", — сказал Филипоненко.

Он уточнил, что огонь велся из артиллерии калибром 152 и 122 миллиметра, минометов калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометов, БМП, крупнокалиберного и стрелкового оружия. "По сравнению с прошлой неделей количество обстрелов со стороны ВСУ увеличилось на восемь", — отметил Филипоненко.

Он добавил, что украинские силовики вели огонь по позициям Народной милиции в районе шести населенных пунктов ЛНР. "В результате обстрелов жертв и разрушений не зафиксировано", — сказал представитель оборонного ведомства.