В ЛНР заявили, что силовики 13 раз за неделю нарушили перемирие в Донбассе

ЛУГАНСК, 12 янв — РИА Новости. Украинские силовики 13 раз нарушили режим тишины в Донбассе за минувшую неделю, выпустив по территории самопровозглашенной Луганской народной республики 368 снарядов, мин и гранат, заявил в пятницу на брифинге и.о. начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.
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"В целом за минувшую неделю украинские силовики 13 раз нарушили режим прекращения огня. Всего по территории республики было выпущено 368 снарядов, мин и гранат", — сказал Филипоненко.
Он уточнил, что огонь велся из артиллерии калибром 152 и 122 миллиметра, минометов калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометов, БМП, крупнокалиберного и стрелкового оружия. "По сравнению с прошлой неделей количество обстрелов со стороны ВСУ увеличилось на восемь", — отметил Филипоненко.
Он добавил, что украинские силовики вели огонь по позициям Народной милиции в районе шести населенных пунктов ЛНР. "В результате обстрелов жертв и разрушений не зафиксировано", — сказал представитель оборонного ведомства.