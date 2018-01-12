В Совфеде назвали провокацией совместные учения ВМС Украины и США

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Совместные учения ВМС Украины и США в Черном море — провокация по отношению к России, заявил РИА Новости первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Это своего рода политическая демонстрация гегемонистских устремлений США: "мы везде и всюду, и нам есть до всего дело", — отметил сенатор.

При этом парламентарий уверен, что американский эсминец не представляет никакой угрозы для России.

"Он, что называется, постоянно находится на мушке и в случае каких-либо агрессивных действий будет нейтрализован", — добавил Клинцевич.

Сенатор подчеркнул, что подобные действия не улучшают российско-американских отношений.

"Пожалуй, лишь Киев может считать себя стороной, набравшей очки по результатам этого визита. Я имею в виду получение им очередного американского "одобрямса" своего курса. Но это выигрыш исключительно тактический, который неизбежно обернется стратегическим поражением", — заключил Клинцевич.

Сегодня украинская морская авиация провела совместные тренировки типа PASSEX с кораблем USS Carney (DDG 64) Военно-морских сил США. Как заявили в Киеве, стороны отработали взаимодействия по стандартам НАТО.