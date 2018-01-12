В ДНР за неделю из-за боевых действий ранены три человека

ДОНЕЦК, 12 янв — РИА Новости. Три человека получили ранения в результате обстрелов территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшую неделю со стороны украинских силовиков, заявил в пятницу журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Ранее он заявил, что силовики почти 50 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за неделю, выпустив по территории ДНР почти 240 мин и снарядов.

"В результате обстрелов со стороны ВСУ ранения получили трое мирных жителей. Разрушения получили восемь домостроений, линии электропередачи и газопроводы в населенных пунктах Гольмовский, Доломитное, Зайцево и Саханка", — сказал Басурин.

Контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе ранее согласовала в Минске режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря. Однако стороны продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.