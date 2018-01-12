Украина исчерпала годовую квоту на экспорт меда в Евросоюз за 11 дней

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости. Украинские аграрии за первые 11 дней работы в новом году исчерпали 100% годовой экспортной квоты на поставки меда в страны Евросоюза в рамках торговых преференций, сообщил на своей странице в Facebook первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Максим Мартынюк.
По его данным, на Украине насчитывается около 400 тысяч пчеловодов, которые суммарно производят в среднем 70 тысяч тонн меда в год, что является самым высоким показателем в Европе. При этом почти 57 тысяч тонн, или 80% всего украинского меда экспортируется — в основном в ЕС.
По словам замминистра, за первую декаду января 2018 года Украина также полностью использовала квоту на экспорт виноградного и яблочного сока (14 тысяч тонн). Использовано также 25% квоты на продукцию птицеводства.