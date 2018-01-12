"Кроличья нора расизма". Мир возмутили слова Трампа о "странах-гадюшниках"

Мигранты из Гаити на границе Мексики и США в Тихуане. Архивное фото

Мигранты из Гаити на границе Мексики и США в Тихуане. Архивное фото

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о том, что США не нужны мигранты из "стран-гадюшников". Так он ответил на предложение сенаторов достичь компромиссного соглашения по мигрантам из Гаити, Сальвадора и стран Африки. Какую реакцию вызвали эти слова в мире — в материале РИА Новости.

Офис Верховного комиссара ООН по правам человека

"Нет иного слова, чтобы описать это, кроме как "расизм". Нельзя называть "гадюшниками" целые страны и континенты, чье население не белое и поэтому нежелательно".

"Это не вопрос о вульгарности языка, это открывает дверь на самую ужасную сторону человечества, потворствующую расизму и ксенофобии, которые потенциально могут разрушать жизни многих людей. Возможно, это единственное самое разрушительное и опасное последствие такого рода комментариев, сделанных крупной политической фигурой".

© AFP 2017 / Jim Watson Президент США Дональд Трамп во время встречи с конгрессменами по вопросам иммиграционной политики в Вашингтоне. 9 января 2018 © AFP 2017 / Jim Watson Президент США Дональд Трамп во время встречи с конгрессменами по вопросам иммиграционной политики в Вашингтоне. 9 января 2018

Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения

"Пока наша нация борется за продвижение вперед, наш президент все глубже и глубже проваливается в кроличью нору расизма и ксенофобии. Позиция США в качестве нравственного лидера во всем мире была целиком и полностью подорвана непрекращающимся примитивным, бездушным и неприкрытым расизмом, который снова и снова демонстрирует президент Трамп".

"Его решение использовать ненормативную лексику для описания стран Африки, Центральной Америки и Карибского бассейна является не только низший оценкой его президентства, но и низшей точкой для нашей нации".

© AP Photo / Gerald Herbert Демонстрация против расизма в Новом Орлеане. 19 августа 2017 © AP Photo / Gerald Herbert Демонстрация против расизма в Новом Орлеане. 19 августа 2017

Африканский союз

"Учитывая тот исторический факт, что многие африканцы прибыли в Соединенные Штаты рабами, это заявление бросает вызов всем принятым нормам поведения".

"Особенно удивительно, что США остаются мировым примером того, как миграция подарила рождение нации, построенной на прочных ценностях многообразия и возможностей".

Посол Гаити в США

"Американский президент либо неправильно проинформирован, либо плохо воспитан".

Бывший президент Мексики Висенте Фокс

"Твой рот — самый грязный гадюшник в мире. На каком основании ты объявляешь, кому в Америке рады, а кому нет? Величие Америки построено на разнообразии, или ты забыл о своих мигрантских корнях, Дональд?"