Басурин: силовики почти 50 раз за неделю нарушили перемирие в Донбассе

ДОНЕЦК, 12 янв — РИА Новости. Украинские силовики почти 50 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, выпустив по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики почти 240 мин и снарядов, заявил в пятницу журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе ранее согласовала в Минске режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря. Однако стороны продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.

"Всего за прошедшую неделю противник 49 раз нарушил режим прекращения огня и применил по территории республики 207 мин калибром 120 и 82 миллиметра и, начиная с 10 января, выпустил 32 артиллерийских снаряда. Огневому воздействию со стороны ВСУ подверглись районы 14 населенных пунктов республики", — сказал Басурин.