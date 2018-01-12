Стивена Сигала вновь обвинили в домогательствах, пишут СМИ

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Американка Регина Симмонс, снимавшаяся в массовке фильма с участием Стивена Сигала, обвинила голливудского актера в домогательствах и изнасиловании, которое произошло более 20 лет назад, сообщает издание Wrap.

По данным издания, Симмонс познакомилась с Сигалом в 1994 году на съемках фильма "В смертельной опасности", где девушка, которой на тот момент было 18 лет, снималась в массовке.

По словам Симмонс, актер пригласил ее на вечеринку в дом в Беверли-Хиллз, но когда она приехала туда, то оказалась единственной гостьей, и никакой вечеринки не было. "Он отвел меня в свою комнату, потом закрыл дверь и начал меня целовать", — приводит издание слова девушки. Она заявляет, что потом актер изнасиловал ее.

Как отмечает издание, помимо Симмонс, еще более десяти женщин обвинили Сигала в домогательствах, но актриса первой сообщила об изнасиловании. В прошлом месяце девушка подала на Сигала заявление в полицию Лос-Анджелеса.

В последнее время разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в эпицентре которых оказываются известные фигуры политики, шоу-бизнеса и киноиндустрии.

Ранее Сигала обвиняла в домогательствах актриса Порша де Росси, известная по ролям в сериалах "Замедленное развитие" и "Скандал". По ее словам, инцидент произошел во время прослушивания на роль в одном из фильмов Сигала, которое проходило в его офисе. Актриса утверждала, что Сигал сказал ей о важности возникновения между актерами "химии вне экрана", усадил ее и расстегнул молнию на своих брюках, после чего она выбежала.