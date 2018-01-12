Сеул предложил Пхеньяну провести переговоры на рабочем уровне 15 января

ТОКИО, 12 янв — РИА Новости. Южная Корея предлагает КНДР провести переговоры на рабочем уровне 15 января в пункте переговоров Пханмунджом в демилитаризованной зоне между двумя корейскими государствами по вопросу об участии Северной Кореи в Олимпиаде, сообщило министерство Южной Кореи по делам объединения.

Соответствующее письмо было направлено южнокорейской стороной днём в пятницу. Кроме этого в послании также содержатся детали по Олимпиаде и о культурных мероприятиях во время игр.

Согласно этой же информации, южнокорейская делегация будет состоять из трёх человек. Делегацию возглавит, предположительно, министр по делам национального объединения Республики Корея Чо Мён Гюн.

Во вторник между КНДР и Южной Кореей впервые с 2015 года состоялись переговоры высокопоставленных чиновников — председателя комитета по мирному объединению КНДР Ли Сон Гвона и министра по делам национального объединения Южной Кореи Чо Мён Гюна. Стороны договорились об участии северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхенчхане, которая пройдет с 9 по 25 февраля.

В среду МОК объявил, что 20 января в штаб-квартире организации в швейцарской Лозанне пройдет четырехстороннее совещание по вопросу участия спортсменов КНДР в Олимпийских играх в Пхенчхане. В частности, на нем должны определить количество и имена северокорейских атлетов, которые смогут соревноваться на предстоящей Олимпиаде.