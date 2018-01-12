Сеул предложил Пхеньяну провести переговоры на рабочем уровне 15 января

ТОКИО, 12 янв — РИА Новости. Южная Корея предлагает КНДР провести переговоры на рабочем уровне 15 января в пункте переговоров Пханмунджом в демилитаризованной зоне между двумя корейскими государствами по вопросу об участии Северной Кореи в Олимпиаде, сообщило министерство Южной Кореи по делам объединения.
Согласно этой же информации, южнокорейская делегация будет состоять из трёх человек. Делегацию возглавит, предположительно, министр по делам национального объединения Республики Корея Чо Мён Гюн.
В среду МОК объявил, что 20 января в штаб-квартире организации в швейцарской Лозанне пройдет четырехстороннее совещание по вопросу участия спортсменов КНДР в Олимпийских играх в Пхенчхане. В частности, на нем должны определить количество и имена северокорейских атлетов, которые смогут соревноваться на предстоящей Олимпиаде.