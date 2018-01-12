В ДНР за два года выдали более 150 тысяч паспортов республики

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Миграционная служба донецкого главного управления МВД ДНР за два года выдала более 150 тысяч паспортов самопровозглашенной республики, сообщили РИА Новости в Центре общественных связей МВД.

"В марте 2016 года в республике стартовала кампания по паспортизации населения. За прошедшее с этого момента время главный документ уже успели получить более 150 тысяч жителей государства. Для многих это был первый в жизни паспорт, некоторые граждане получали документы взамен утраченных во время обстрелов, пожаров и вынужденных переездов", — сообщили в ЦОС МВД.

Паспорт выдается миграционной службой МВД ДНР по месту жительства каждому гражданину при достижении 16-летнего возраста, напомнили в МВД. По достижении 25-ти и 45-летнего возраста, а также при смене фамилии, паспорт меняют.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, до политического урегулирования ситуации в этих районах. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, власти руководствовались исключительно гуманитарными соображениями.