В ДНР за два года выдали более 150 тысяч паспортов республики

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Миграционная служба донецкого главного управления МВД ДНР за два года выдала более 150 тысяч паспортов самопровозглашенной республики, сообщили РИА Новости в Центре общественных связей МВД.
Паспорт выдается миграционной службой МВД ДНР по месту жительства каждому гражданину при достижении 16-летнего возраста, напомнили в МВД. По достижении 25-ти и 45-летнего возраста, а также при смене фамилии, паспорт меняют.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, до политического урегулирования ситуации в этих районах. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, власти руководствовались исключительно гуманитарными соображениями.