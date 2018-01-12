Россия считает встречу в Ванкувере по КНДР неуместной

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Россия считает неуместной международную встречу по безопасности на Корейском полуострове, которая должна пройти в Ванкувере на следующей неделе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что в Москве в курсе проведения "встречи представителей стран-участниц коалиции времен Корейской войны 1950-1953 годов".
"Честно говоря, не можем расценить эту идею иначе, как рецидив сознания или менталитета холодной войны, тем более неуместный на фоне обозначившихся в последнее время признаков движения к диалогу между Севером и Югом Корейского полуострова", — сказала дипломат на брифинге в пятницу.
В госдепе заявили, что США с партнерами обсудят на встрече в Ванкувере по КНДР возможность морского перехвата судов, нарушающих санкции.