Россия считает встречу в Ванкувере по КНДР неуместной

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. 12 января 2018

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. 12 января 2018

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Россия считает неуместной международную встречу по безопасности на Корейском полуострове, которая должна пройти в Ванкувере на следующей неделе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что в Москве в курсе проведения "встречи представителей стран-участниц коалиции времен Корейской войны 1950-1953 годов".

"Честно говоря, не можем расценить эту идею иначе, как рецидив сознания или менталитета холодной войны, тем более неуместный на фоне обозначившихся в последнее время признаков движения к диалогу между Севером и Югом Корейского полуострова", — сказала дипломат на брифинге в пятницу.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон проведет министерскую встречу по КНДР в Ванкувере с 15 по 17 января. Согласно поступившему в РИА Новости сообщению пресс-службы госдепа, встреча глав внешнеполитических ведомств ряда стран, которую организуют США и Канада, будет посвящена безопасности и стабильности на Корейском полуострове. Как заявили в госдепе, встреча "продемонстрирует международную солидарность против опасной и незаконной ядерной и баллистической программы Северной Кореи". Отмечается, что в Ванкувере направится глава Пентагона Джеймс Мэттис.

В госдепе заявили, что США с партнерами обсудят на встрече в Ванкувере по КНДР возможность морского перехвата судов, нарушающих санкции.