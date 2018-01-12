ЖЕНЕВА, 12 янв — РИА Новости. Офис Верховного комиссара ООН по правам человека считает высказывания президента США Дональда Трампа о "странах-гадюшниках" шокирующими и расистскими. Об этом заявил на брифинге официальный представитель УВКПЧ ООН Руперт Колвилл.

Подобные комментарии из уст президента США он считает "шокирующими и позорными". "Нет иного слова, чтобы описать это, кроме как "расизм". Нельзя называть "гадюшниками" целые страны и континенты, чье население не белое и поэтому нежелательно", — сказал он.

Он добавил, что это и другие высказывания Трампа в отношении мусульман и мексиканцев, а также его нежелание четко осудить антисемитские и расистские действия в Шарлоттсвилле "противоречат международным ценностям, которые мир пытается установить с момента окончания Второй мировой войны и холокоста".

"Это не вопрос о вульгарности языка, это открывает дверь на самую ужасную сторону человечества, потворствующую расизму и ксенофобии, которые потенциально могут разрушать жизни многих людей. Возможно, это единственное самое разрушительное и опасное последствие такого рода комментариев, сделанных крупной политической фигурой", — отметил пресс-секретарь УВКПЧ ООН.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Трамп во время встречи с конгрессменами заявил о нежелании принимать мигрантов из "стран-гадюшников". Так он ответил на предложение сенаторов достичь компромиссного соглашения по мигрантам из Гаити, Сальвадора и стран Африки. В Белом доме не отрицают, что Трамп сделал такое заявление.