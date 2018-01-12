Африканский союз обеспокоен словами Трампа о "странах-гадюшниках"

Президент США Дональд Трамп во время встречи с конгрессменами по вопросам иммиграционной политики в Вашингтоне. 9 января 2018

Президент США Дональд Трамп во время встречи с конгрессменами по вопросам иммиграционной политики в Вашингтоне. 9 января 2018

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Африканский союз выразил обеспокоенность в связи со словами президента США Дональда Трампа о "странах-гадюшниках", в организации считают, что подобные заявления "бьют по общемировым ценностям".

Ранее газета Washington Post сообщила, что Трамп во время встречи с конгрессменами заявил, что Соединенным Штатам не нужны мигранты из "стран-гадюшников". По данным газеты, группа сенаторов побывала в Белом доме, чтобы предложить президенту компромиссное соглашение, касающееся мигрантов из Гаити, Сальвадора и стран Африки.

"Учитывая тот исторический факт, что многие африканцы прибыли в Соединенные Штаты рабами, это заявление бросает вызов всем принятым нормам поведения", — заявила агентству Ассошиэйтед Пресс представитель организации Эбба Калондо.

"Особенно удивительно, что США остаются мировым примером того, как миграция подарила рождение нации, построенной на прочных ценностях многообразия и возможностей", — подчеркнула Калондо.

Она также добавила, что в Африканском союзе "полагают, что подобные заявления бьют по общемировым ценностям многообразия, прав человека и взаимопонимания".

В конце сентября 2017 года Трамп объявил о новых ограничениях на въезд в США граждан ряда стран. В октябре ограничения были ужесточены. Трамп объяснил эту меру необходимостью заботиться о безопасности страны.