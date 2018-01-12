Россия не может поддержать встречу по КНДР в Ванкувере, заявили в МИД

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Москва не считает возможным поддержать проведение встречи по КНДР в Ванкувере по инициативе США и Канады, подобная встреча может усугубить ситуацию на Корейском полуострове, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Не считаем возможным поддержать мероприятие, которое способно привести к усугублению и без того напряженной ситуации на Корейском полуострове", — добавила дипломат.
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон проведет министерскую встречу по КНДР в Ванкувере с 15 по 17 января. Согласно поступившему в РИА Новости сообщению пресс-службы госдепа, встреча глав внешнеполитических ведомств ряда стран, которую организуют США и Канада, будет посвящена безопасности и стабильности на Корейском полуострове. Как заявили в госдепе, встреча "продемонстрирует международную солидарность против опасной и незаконной ядерной и баллистической программы Северной Кореи". Отмечается, что в Ванкувере направится глава Пентагона Джеймс Мэттис.
В госдепе заявили, что США с партнерами обсудят на встрече в Ванкувере по КНДР возможность морского перехвата судов, нарушающих санкции.