Россия не может поддержать встречу по КНДР в Ванкувере, заявили в МИД

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. 12 января 2018

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. 12 января 2018

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Москва не считает возможным поддержать проведение встречи по КНДР в Ванкувере по инициативе США и Канады, подобная встреча может усугубить ситуацию на Корейском полуострове, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Единственным способом выйти на взаимоприемлемое решение комплекса проблем Корейского полуострова является прямой диалог между всеми вовлеченными сторонами. Вместо этого организуется слет бывших участников одной из сторон войны. Какой именно сигнал данной затеей хотят направить мировому сообществу участники этого мероприятия, вообще не понятно", — сказала Захарова на брифинге.

"Не считаем возможным поддержать мероприятие, которое способно привести к усугублению и без того напряженной ситуации на Корейском полуострове", — добавила дипломат.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон проведет министерскую встречу по КНДР в Ванкувере с 15 по 17 января. Согласно поступившему в РИА Новости сообщению пресс-службы госдепа, встреча глав внешнеполитических ведомств ряда стран, которую организуют США и Канада, будет посвящена безопасности и стабильности на Корейском полуострове. Как заявили в госдепе, встреча "продемонстрирует международную солидарность против опасной и незаконной ядерной и баллистической программы Северной Кореи". Отмечается, что в Ванкувере направится глава Пентагона Джеймс Мэттис.

В госдепе заявили, что США с партнерами обсудят на встрече в Ванкувере по КНДР возможность морского перехвата судов, нарушающих санкции.