Песков рассказал о встрече Путина и Медведчука

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о встрече главы государства Владимира Путина с представителем Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктором Медведчуком.

"Я лишь могу подтвердить, что такая встреча была. Вы знаете, что Медведчук занимается гуманитарными вопросами, уполномочен ими заниматься, в том числе. Он является одним из инициаторов и активных исполнителей… обмена удерживаемыми лицами. Он неоднократно эти темы обсуждал напрямую с президентом", — сказал Песков, добавив, что встреча прошла недавно.

Ранее Business FM со ссылкой на Пескова передал, что встреча прошла 10 января. Ряд СМИ сообщили, что на встрече Медведчук и Путин обсуждали украинскую повестку дня, в частности второй этап обмена пленными между Киевом и самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

В конце декабря 2017 года состоялся самый масштабный за время конфликта в Донбассе и первый за 15 месяцев обмен пленными. Киеву передали 73 человека, самопровозглашенной Луганской народной республике — 73 человека. Сообщалось, что ДНР передали 165 пленных. По словам Медведчука, второй этап обмена пленными может пройти по формуле "74 на 29".