Рада рассмотрит законопроект о реинтеграции Донбасса 16 января

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости. Парламент Украины рассмотрит первым вопросом на заседании 16 января законопроект о реинтеграции Донбасса, следует из предварительной повестки работы Рады на будущую неделю, обнародованной в пятницу.

Ранее депутаты планировали рассмотреть этот документ во втором чтении еще в конце 2017 года, однако он не выносился на голосование в зал. Представитель президента в Раде Ирина Луценко заявляла, что закон о реинтеграции Донбасса ко второму чтению был сильно изменен, поэтому нуждается в дополнительных консультациях.

Ближайшая пленарная неделя Рады пройдет с 16 по 19 января. Традиционно накануне пленарной недели на сайте парламента публикуется предварительная повестка работы. Окончательная повестка утверждается на заседании согласительного совета лидеров парламентских фракций, который пройдет 15 января.