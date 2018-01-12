В Совфеде оценили возможность передачи Украине военной техники из Крыма

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Украина не готова сотрудничать с Россией, вряд ли будет позитивной и реакция Киева на предложение забрать свою военную технику из Крыма, полагает первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Президент РФ Владимир Путин накануне заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма, хотя они и в плачевном состоянии. Для утилизации не подлежащих транспортировке боеприпасов в РФ готовы пригласить украинских специалистов. По словам президента, речь идет о десятках кораблей и боевых самолетов.

"Думаю, что готовность России передать Украине военную технику, оставшуюся в Крыму, о чем вчера заявил президент РФ Владимир Путин, следует рассматривать как жест доброй воли", — сказал Клинцевич РИА Новости.

По его словам, это предложение вполне вписывается в общий контекст стремления России нормализовать отношения с Украиной, о котором вчера тоже говорил президент.

"Напомню, что это не первое такое предложение. Россия предлагала нечто подобное еще в 2014 году, но не встретила понимания украинской стороны. Видимо, уже тогда там отдавали себе отчет в том, что у страны нет технических возможностей привести военную технику в кондиционное состояние", — отметил парламентарий.

Клинцевич считает, что и сегодня реакция Киева вряд ли будет положительной. "Собственно, позитивного ответа не прозвучало еще ни на одно наше предложение. Скорее всего, в данном случае мы услышим: ничего этого Украине не нужно. Обойдемся. Словом, прямой расчет на американскую помощь", — заключил сенатор.

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