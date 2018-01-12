Источник назвал дату выборов в Европарламент

Флаги ЕС у здания Европейского парламента в Страсбурге. Архивное фото

Флаги ЕС у здания Европейского парламента в Страсбурге. Архивное фото

БРЮССЕЛЬ, 12 янв – РИА Новости, Александр Шишло. Очередные выборы в Европарламент намечены на 23-26 мая 2019 года, сообщил в пятницу РИА Новости источник в ассамблее.

Выборы в ЕП, в котором сейчас заседает 751 депутат, проводятся раз в пять лет. Предыдущие выборы состоялись в мае 2014 года.

"Руководство и лидеры политических групп Европарламента приняли решение провести очередные выборы 23-26 мая 2019 года", — сказал собеседник агентства.

По его словам, теперь данное предложение передано для рассмотрения в Совет ЕС.