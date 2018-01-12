В ГД считают, что санкции США направлены на расшатывание ситуации в России

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Планы США ввести новые санкции в отношении РФ направлены на дестабилизацию обстановки в преддверии президентских выборов 18 марта, считает зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

США работают над санкциями в отношении России в рамках "Закона о противодействии противникам Америки", заявил в четверг на брифинге в Белом доме министр финансов Стивен Мнучин.

"Я уверен, что… это будет связано с замораживанием счетов юридических и физических лиц. И это направлено, в первую очередь, на дестабилизацию положения перед выборами. Естественно, цель (России – ред.) — это помешать дискредитировать легитимность выборов 18 марта", — заявил Чепа РИА Новости.

Обе палаты конгресса США приняли "Закон о противодействии противникам Америки" подавляющим большинством в июле 2017 года. Президент США Дональд Трамп подписал документ, который подразумевает ужесточение санкций против России, КНДР и Ирана, 2 августа. Противники Трампа неоднократно вменяли ему в вину то, что он, по их мнению, не торопится применять данный закон в отношении Москвы.