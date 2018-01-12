Власти Гаити вызвали представителя США после заявлений Трампа, сообщили СМИ

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Корреспондент американского телеканала NBC News утверждает, что правительство Гаити вызвало представителя США после заявлений президента Дональда Трампа о "странах-гадюшниках".

Ранее газета Washington Post сообщила, что Трамп во время встречи с конгрессменами заявил, что Соединенным Штатам не нужны мигранты из "стран-гадюшников". По данным газеты, группа сенаторов побывала в Белом доме, чтобы предложить президенту компромиссное соглашение, касающееся мигрантов из Гаити, Сальвадора и стран Африки.

"Я только что поговорила с послом Гаити в США Полом Алтидором, и он сказал, что правительство Гаити "решительно осуждает" заявления президента Трампа, которые оно считает "основанными на стереотипах"… Посол Гаити в США Пол Алтидор сказал мне, что правительство Гаити официально вызвало представителя США для объяснения заявлений Трампа", — написала Йамише Алкиндор (Yamiche Alcindor) в своем Twitter.

Посол Гаити в США также отметил, что американский президент "либо неправильно проинформирован, либо плохо воспитан", добавила она.

Усиление миграционной политики было одним из главных тезисов предвыборной кампании Трампа и остается одним из главных приоритетов его администрации. В частности, накануне Верховный суд США разрешил администрации Трампа полную реализацию всех положений указа по иммиграции, запрещающего въезд гражданам шести стран.

В конце сентября 2017 года Трамп объявил о новых ограничениях на въезд граждан ряда стран. Граждане Венесуэлы, КНДР и Чада попали в список ограничений с 18 октября. В запретном списке останутся граждане Ирана, Йемена, Ливии, Сирии и Сомали, причем с 18 октября ограничения были ужесточены. Из списка стран с ограничениями на въезд убран Судан, ранее список покинул Ирак. Трамп объясняет новые ограничения необходимостью заботиться о безопасности страны.