Эстония закупила девять беспилотников для охраны границы с Россией

ТАЛЛИН, 12 янв — РИА Новости. Департамент полиции и погранохраны Эстонии закупил девять беспилотных летательных аппаратов для охраны границы с Россией, сообщила в пятницу пресс-служба МВД республики.

На покупку летательных аппаратов 444,45 тысячи евро выделил Евросоюз, еще 55,55 тысяч евро поступили от МВД Эстонии.

По словам вице-канцлера министерства внутренних дел Райво Кюйта, приобретение девяти беспилотников типа ELIX-XL у эстонского производителя является частью общего проекта обустройства восточной границы.

"Главное изменение в методике и идеологии охраны границы заключается в том, что если годы назад основное главное внимание уделялось работе пограничников, то теперь все большая роль отводится использованию техники и технологий. Применение беспилотников создает дополнительные возможности для предотвращения и раскрытия пограничных инцидентов", — сказал Кюйт.

Правительство Эстонии в 2016 году одобрило детальный проект обустройства сухопутной границы с РФ, стоимость которого составит около 71 миллиона евро. На границе с Россией будет установлена электронная охранная система, будут использоваться беспилотники, любое пересечение границы зафиксируют средства видеонаблюдения или сенсорные датчики.

По данным МВД, в зависимости от особенностей ландшафта и природных условий на границе будет возведен забор высотой 2,5 метра примерно на 90 километрах из 135 километров сухопутной границы. Строительство границы и оснащение ее средствами технической и электронной охраны, как ожидается, завершится в начале 2019 года.