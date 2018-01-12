МИД Турции предупредил своих граждан о нежелательности поездок в США

АНКАРА, 12 янв — РИА Новости. МИД Турции предупредил о нежелательности поездок своих граждан в США по соображениям безопасности после аналогичного шага со стороны американского госдепа.

Госдепартамент США ранее рекомендовал американцам по возможности избегать поездок в Турцию из-за угрозы терроризма и безосновательных задержаний, отнеся ее в группу стран с "повышенной опасностью" наряду с Пакистаном, Гватемалой и Суданом. После этого, по сообщениям турецких СМИ, временный поверенный в делах США в Турции Филип Коснетт был вызван в турецкий МИД, где ему было высказано возмущение Анкары в связи с предупреждением американских властей.

"В США наблюдается рост терактов и насилия, а также случаев произвольных задержаний наших граждан и неправовых действий властей по отношению к ним. Считаем полезным в связи с этим предупредить наших граждан о желательности пересмотра своих планов по поездкам в США, а в случае неотложных поездок призываем их к бдительности", — говорится в заявлении МИД Турции.