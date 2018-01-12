Поверенного в делах США вызвали в МИД Турции второй раз за сутки

АНКАРА, 12 янв — РИА Новости. Временный поверенный в делах США в Турции Филип Коснетт вызван в турецкий МИД во второй раз за сутки, сообщает газета Hurriyet cо ссылкой на дипломатический источник.

Вызов связан с предупреждением Госдепа, призвавшего американцев воздержаться от поездок в Турцию по соображениям безопасности.

По данным источника, Анкара выразила Коснетту возмущение, назвав информацию американских властей о ситуации в Турции "неточной". Отмечается, что это может еще больше обострить отношения между двумя странами, и без того находящиеся в состоянии кризиса.

Первый раз Коснетта вызывали в МИД из-за военной помощи, оказываемой Вашингтоном силам самообороны сирийских курдов, которых Турция считает террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.

Госдепартамент рекомендовал американцам по возможности избегать поездок в Турцию из-за угрозы терроризма и безосновательных задержаний, отнеся ее в группу стран с "повышенной опасностью" наряду с Пакистаном, Гватемалой и Суданом.