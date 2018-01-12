КИЕВ, 12 янв — РИА Новости. Украинские военные провели совместные тренировки с кораблем ВМС США в Черном море, сообщили в пятницу в пресс-центре командования ВМС ВС Украины.
Сообщается, что в ходе тренировок вертолеты украинских ВМС Ка-27пч и Ка-27пр в сложных метеоусловиях совершили более десяти посадок на борт американского корабля, провели разведку и наблюдения за надводной обстановкой.
По данным пресс-центра, корабль ВМС США 8 января прибыл в порт Одессы, где находился до 11 января.
Ранее сообщалось, что американский ракетный эскадренный миноносец Carney стал первым кораблем ВМС США, вошедшим в Черное море в 2018 году. Ранее данный эсминец посещал Украину в рамках учений "Морской бриз" (Sea Breeze) в июле 2017 года. Тогда на его борту побывал президент страны Петр Порошенко.