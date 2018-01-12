Опрос показал отношение французов к проекту по борьбе с фейковыми новостями

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Почти 80% французов выступают за законопроект, предложенный президентом страны Эммануэлем Макроном, по борьбе с фейковыми новостями в интернете, свидетельствуют результаты опроса исследовательского центра Odoxa.

Макрон, выступая 3 января с новогодним обращением перед журналистами, рассказал о законопроекте, который будет направлен против фейковых новостей в интернете. Он отметил, что текст законопроекта по борьбе с распространением ложной информации в периоды избирательных кампаний будет представлен в ближайшие недели.

Согласно результатам исследования, опубликованным на сайте центра, 79% опрошенных положительно оценивают инициативу Макрона и считают, что "необходимо ввести большую ответственность за информацию в социальных сетях и на интернет-платформах". И только 21% респондентов отметили, что это плохая идея, которая "может угрожать свободе слова".

Результаты опроса также показывают, что основным источником новостей для французов остаются "традиционные СМИ" (61%). Интернет-сайты и поисковики, а также социальные сети в качестве главных источников информации используют только 17% и 16% опрошенных соответственно.

Опрос проводился 10 и 11 января, в нем приняли участие 1004 человека.